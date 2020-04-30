ABD'li Bilim İnsanları ve Milyarderlerin Gizli Grubu: COVID-19 Manhattan Projesi

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, bir grup ABD'li bilim adamı ve milyarder, koronavirüs salgınıyla savaşmak için iddialı bir çaba içinde gizli grup kurdu.

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, bir grup ABD'li bilim adamı ve milyarder, koronavirüs salgınıyla savaşmak için iddialı bir çaba içinde gizli grup kurdu. Beyaz Saray'ın bile kararını etkileyebilecek bu grubun aşı ve salgına ilişkin çalışma yapması gündemde. İşte tüm detaylarıyla COVID-19 Manhattan Projesi.

COVID-19 Manhattan Projesi nedir?

Koronavirüse karşı savaşmak amacıyla kurulan grubun ismi, atom bombası geliştirmeyle bilinen "Manhattan Projesi" olarak tanımlandı. WSJ'ye göre, 33 yaşındaki pratisyen ve girişimci Thomas Cahill'in liderlik ettiği COVID-19 Manhattan Projesinde kimyasal biyolog, immünobiyolog, nörobiyolog, kronobiyolog, onkolog ve nükleer bilimci yer alıyor.

Grup tarafından yazılan ve kendisini "COVID-19'u Durduracak Bilim Adamları" olarak adlandıran bir belge, pandemi ile mücadele planlarını özetliyor. Brandeis Üniversitesi'nden nörobilimci ve biyoloji profesörü Nobel Ödüllü Michael Rosbash ve Harvard'dan kimya profesörü Stuart Schreiber de bulunduğu COVID-19 Manhattan Projesinin bir diğer önemli noktası ise milyarderlerin de grupta olması.

COVID-19 Manhattan Projesi aşıyı ne zaman bulacak?

Grubun elde edilen planlarında, bilim adamlarının Covid-19 terapötikleri ve aşıları üretmek için 4 aşamalı bir takvim oluşturdukları öğrenildi. Grubun ilk dalga önerisinde halihazırda kullanılan ilaçların test edilmesi bulunuyorken ikinci planda ise Koronavirüsü yok etmek için özel olarak geliştirilen antikor ilacı araştırılıyor.

Ayrıca grup ilk tedavi dalgası için testin Nisan-Mayıs 2020'den hemen sonra kullanılmak üzere yapılması gerektiğini söylüyor. İkinci dalga antikor aşısı testi, Haziran-Ağustos 2020 arasında kullanılabilir olacakken en önemli üçüncü aşı dalgasının Mart 2021'e kadar geliştirilmesi planlanıyor.