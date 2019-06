ABD'li aktör Steven Seagal'in Bodrum tatili

Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ve tatil için Bodrum'a gelen ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, ilçede keyifli bir gece geçirdi.

İlçedeki, The Bodrum by Paramount Hotels ve Resorts'de tatilini sürdüren ünlü aktör onuruna otelde bir dizi etkinlik düzenlendi. Otel içerisindeki Melengeç isimli restoranın da açılışına katılan ünlü aktör ve eşi, gecede keyifli dakikalar yaşadı.

Seagal ve eşine TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat da eşlik etti. Gecede canlı müziğin yanı sıra, havai fişek gösterisi ve flayboard şovları da yapıldı.

Eşiyle birlikte düzenlenen şovu izleyen Seagal'in, keyifli tavırları dikkati çekti.

"Türkiye'yi çok seviyor"

The Bodrum by Paramount Hotels ve Resorts üst yöneticisi Geylan Dursunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem restoran açılışı yaptıklarını hem de Seagal'in onuruna yemek verdiklerini söyledi.

Seagal'i otelde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Dursunoğlu, "Burada çok mutlu. Kesin olmayan bir proje için burada. Bodrum'un havasını çok sevdi, Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de çok dostları var. Yapımcılarıyla birlikte geldi. Biz de gereken misafirperverliği en iyi şekilde gösteriyoruz." dedi.

Dursunoğlu, Seagal'in birkaç gün daha ilçede tatiline devam edeceğini anlattı.

Dünyanın her yerinden misafir ağırladıklarına da işaret eden Dursunoğlu, şöyle konuştu:

"Steven Seagal Bodrum'a hayran kaldı. Dün sabah saatlerine kadar beraberdik. Günün ağarmasını da beraber gördük. Kendisi çok meşhur bir aikidocu aynı zamanda. Buranın nemsiz olmasını da çok beğendi. Biz de hem sabah kahvaltısında hem de akşam yemeğinde yöresel yemeklerimizi de ikram ettik."

