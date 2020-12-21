ABD, Küba merkezli 3 şirketi 'engellenenler listesine' ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD, Küba merkezli 3 şirketi 'engellenenler listesine' ekledi

21.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:58
ABD, Küba merkezli 3 şirketi 'engellenenler listesine' ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba merkezli 3 şirketi Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'ne alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba merkezli 3 şirketi Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'ne alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün ABD, OFAC'ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'ne Küba merkezli askeri üç şirket ekledi. Küba hükümetine veya ordusuna orantısız bir şekilde fayda sağlayan ekonomik uygulamaları sona erdirmeye kararlıyız" dedi.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMETTEN 3 KİŞİYE YAPTIRIM

Öte yandan Pompeo, Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinden 3 kişiye yaptırım kararı alındığını ifade ederek, "ABD, Ortega rejiminin yolsuzluğunu ve insan hakları ihlallerini mümkün kılan üç Nikaragua hükümeti içerisindeki kişiye yaptırım kararını onayladı. Nikaragua halkının demokrasiyi yeniden kurma mücadelesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


ABD, Küba merkezli 3 şirketi 'engellenenler listesine' ekledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Özgür Özel Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Serdar Ortaç Şevket Çoruh Birkan Sokullu
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Küba merkezli 3 şirketi 'engellenenler listesine' ekledi | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 22:01:00. #1.14#
title