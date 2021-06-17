ABD, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verecek
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ABD, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verecek

ABD, Kovid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilaçlara 3 milyar dolardan fazla destek verecek
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bilim insanlarının Kovid-19'un vücuda girdikten sonra yol açtığı belirtilerin hafifletilmesi için antiviral ilaçlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, şu anda klinik deney aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ilaç adayı için ABD yönetiminin 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı kaydedildi.

Söz konusu ilaçların hangi firmalar tarafından geliştirildiğine dair bir detay paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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