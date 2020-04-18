ABD koronavirüs salgını ile ilgili NATO ve İsrail ordusunu kasım ayında uyarmış
srail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre Amerikan istihbarat birimleri Vuhan'daki salgından kasım ayının ikinci haftasında haberdar olmuş ve gizli notuyla bir rapor hazırlamış
18.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:53
Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili NATO ve İsrail ordusunu kasım ayında uyarmış.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre Amerikan istihbarat birimleri Vuhan'daki salgından kasım ayının ikinci haftasında haberdar olmuş ve gizli notuyla bir rapor hazırlamış. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com