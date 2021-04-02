ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya
ABD Kongresi Yerleşkesi, "bir dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölge kaynakları, bir otomobilin yerleşke girişine çarptığını ve silah seslerinin duyulduğunu aktardı.
ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi. Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
ABD basınındaki haberlere göre; Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Olayın ardından yaşanan çatışmada 2'si polis olmak üzere en az 3 kişinin vurulduğu bildirildi. Yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
6 OCAK'TAKİ BASKINDAN SONRA KONGRE BARİKATLARLA KAPATILMIŞTI
6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.