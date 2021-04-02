ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı

ABD Kongresi Yerleşkesi, "bir dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölge kaynakları, bir otomobilin yerleşke girişine çarptığını ve silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi. Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD basınındaki haberlere göre; Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Olayın ardından yaşanan çatışmada 2'si polis olmak üzere en az 3 kişinin vurulduğu bildirildi. Yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

6 OCAK'TAKİ BASKINDAN SONRA KONGRE BARİKATLARLA KAPATILMIŞTI

6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.