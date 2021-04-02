ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı
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ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

ABD Kongresi Yerleşkesi, "bir dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bölge kaynakları, bir otomobilin yerleşke girişine çarptığını ve silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi. Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD basınındaki haberlere göre; Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Olayın ardından yaşanan çatışmada 2'si polis olmak üzere en az 3 kişinin vurulduğu bildirildi. Yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi: Bina giriş çıkışlara kapatıldı

6 OCAK'TAKİ BASKINDAN SONRA KONGRE BARİKATLARLA KAPATILMIŞTI

6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.

ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı
ABD Kongre binasından silah sesleri yükseldi, bina giriş çıkışlara kapatıldı

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Abdullah Karlidag
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