ABD, Husileri terör listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı. İran destekli Şii Husiler bölgede uzun yıllardır kaosun sebebi olarak tepki çekiyordu. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Blinken açıklamasında, "16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere, Yemen'de Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında Küresel Özel Terör Örgütü tanımlamasını kaldırıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirten Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım kuruluşları ve Kongredeki iki parti üyelerinin bu tanımlamanın Yemenlilere gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşmasına çok kötü etki ettiğine dair uyarıları dikkat aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"YEMEN'E İNSANİ YARDIMLARIN ENGELLENMEMESİ İÇİN BÖYLE BİR ADIM ATTIK"

ABD'nin politikasının, Yemen'e insani yardımları engellememesi için Husilere yönelik böyle bir adım attıklarını kaydeden Blinken, tarafların diyaloğa başlamasını beklediklerini belirtti.

Blinken, Husilerin liderlerinden Abdul Melik El Husi, Abdel Halid Bedreddin El Husi ve Abdullah Yahya El Hakime yönelik yaptırımların ise kaldırılmadığına dikkati çekti.

"HUSİLERİ YAKINDAN İZLEYECEĞİZ"

ABD'nin Husileri yakından izleyeceğini ifade eden Blinken, Suudi Arabistan'a ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sorumlularını tespit edip onlara yaptırım uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD'nin BM ve diğer ortakları ile Yemen'deki savaşı bitirmeye çalışacağına işaret eden Blinken, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığına yönelik inancımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'deki süregelen iç savaş, sebep olduğu kıtlıkla ülkede büyük bir insani krizin ortaya çıkmasına yol açtı.

HUSİLER KİMDİR?

Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi grup. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah Büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e Lanet, İslam'a Zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7.000-30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.

Ensarullah Hareketi, 1990'lı yılların başında, Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

10 Eylül 2004'te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin Hûsî öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.