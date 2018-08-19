ABD Heyetinden Kobani'deki Hastaneye Tıbbi Malzeme Yardımı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi vadettikleri 230 milyon dolarlık fonu vermekten vazgeçtiklerini açıklarken, Bahreyn eski Büyükelçisi William Roebuck'ın başkanlığındaki sivil ve askeri ABD heyeti, Kobani'yi ziyaret ederek, hastaneye tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Suriye'nin Rakka kentini Trump'un DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi ile 3 gün önce ziyaret eden ABD'nin Bahreyn eski Büyükelçisi William Roebuck başkanlığındaki sivil ve askeri heyet, dün de Kobani'yi ziyaret etti. Kentteki bir hastaneyi de ziyaret eden ABD'li heyet, terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) destek çerçevesinde hastaneye tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Kobani'deki yerel yönetimin yetkilileri tarafından karşılanan ABD'li heyet daha sonra yürütme meclisi eşbaşkanı Enver Müslim ve bazı sorumlular ile görüştü. Görüşmede konuşan William Roebuck, başlangıç aşaması olarak tıbbi malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, tüm askeri alanlarda Suriye'nin kuzeyine yardımlarının devam edeceğini söyledi. ABD Bahreyn eski Büyükelçisi William Roebuck, Suriye'nin kuzeyindeki siyasi ve askeri güçlerle ilişkilerinde öncelikli konunun, ülkenin doğusunda DEAŞ'lıların yok edilmesi olduğunu belirtti.

- Diyarbakır