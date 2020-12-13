ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı

Reuters, ABD Hazine Bakanlığı'nda kayıtlı çok sayıda gizli verinin, yabancı bir ülke tarafından desteklenen bir grup bilgisayar korsanı tarafından çalındığını duyurdu. Bu gelişme sonrası ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, acil olarak toplandı.

Reuters'ın haberine göre; yabancı devlet destekli bir hacker grubu, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi Kurumu'na sızmayı ve bilgi çalmayı başardı. Bu olay sonrası ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, acil olarak toplandı.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

3 kuruma yapılan saldırıyla ilgili konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot, "Birleşik Devletler hükümeti bu raporların farkındadır ve bu durumla ilgili olası sorunları tespit etmek ve çözmek için gerekli tüm adımları atıyoruz" dedi.

DİĞER KURUMLAR DA HEDEF ALINDI ENDİŞESİ

Konuyla ilgili konuşan üç kaynak ise; Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi'ni hedef alan bilgisayar korsanlarının diğer devlet kurumlarına da sızmasından endişe duyuyor.