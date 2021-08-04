ABD: Etiyopya'daki anlaşmazlığın askeri çözümü yok
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ABD: Etiyopya'daki anlaşmazlığın askeri çözümü yok

ABD: Etiyopya'daki anlaşmazlığın askeri çözümü yok
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, Etiyopya'da isyancılar ile federal hükümet arasındaki anlaşmazlığın askeri çözümü olmadığını ifade ederek tüm tarafları ateşkese çağırdı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, Etiyopya'da isyancılar ile federal hükümet arasındaki anlaşmazlığın askeri çözümü olmadığını ifade ederek tüm tarafları ateşkese çağırdı.

Power, Etiyopya ziyareti öncesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yerel milislerin, Eritre ordusunun ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini istedi.

"Bu anlaşmazlığın askeri çözümü yok." ifadesini kullanan Power, eğer Tigray'daki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacaksa bunun tüm tarafların silahlı çatışmalara son vermesiyle mümkün olacağını belirtti.

TPLF'nin Amhara ve Afar bölgelerinden, Amhara milislerinin Batı Tigray'dan çekilmesini talep eden Power, Eritre ordusunun ise ülkeyi terk etmesini istedi.

Power, Tigray'a yönelik ticari ablukanın da sonlanması çağrısı yaptı.

Ziyareti sırasında Etiyopyalı yetkililerle bir araya gelecek Power, öncesinde Sudan'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

USAID'in, Sudan'a geçiş dönemindeki zorluklarla başa çıkabilmesi için 700 milyon dolar tahsis ettiğini belirten Power, Sudan'da yaşananları bir mucize olarak nitelendirmişti.

İki uluslararası yardım kuruluşunun çalışmaları askıya alındı

Öte yandan, Norveç Mülteci Konseyi ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, dün, Etiyopya hükümetinin ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Etiyopya hükümeti yabancı kuruluşları sık sık "yıkıcı rol oynamak" ve TPLF'ye destek olmakla suçluyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de TPLF'ye karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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