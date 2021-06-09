ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak

ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında düşük gelirli ülkelere gönderilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BionTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağı belirtildi.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında düşük gelirli ülkelere gönderilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BionTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağı belirtildi.

Amerikan basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın yarın G7 toplantısı öncesi İngiltere'de aşı çalışmalarına ilişkin bir duyuru yapacağını belirtti.

Yetkililer, Biden'ın COVAX kapsamında düşük gelirli ülkeler ile paylaşılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını ve bu aşıların dağıtımının gelecek yıl içinde tamamlanacağını duyuracağını aktardı.

Kaynaklara göre, söz konusu 500 milyon doz aşının 200 milyon dozu bu yıl içinde tamamlanacak.

Biden, bu sabah Avrupa gezisi için Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 Zirvesi kapsamında aşı programı açıklayacağını kaydetmişti.

ABD, haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşmayı hedefliyor

ABD yönetimi, haziran sonuna kadar dünyaya 55 milyonu AstraZeneca, 25 milyonu ise Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson and Johnson olmak üzere 80 milyon aşı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden, 3 Haziran'da dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programının detaylarını açıklamış, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek." bilgisini paylaştı.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

ABD'nin AstraZeneca aşısını diğer ülkelere göndermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), bu aşının kullanımına onay vermesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava...
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Hasibe Eren Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:55:52. #1.15#

title