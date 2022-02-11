Rusya-Ukrayna gerginliği tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete geçirdi
AA, Kasım İleri - Dünya
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Rusya-Ukrayna geriliminde savaşın eşiğine gelindi. Devreye giren ABD Donanması, bir türlü tansiyonu düşmeyen kriz üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.
Uzun bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna krizinde gerilim başka bir boyuta evriliyor.
ABD Donanması, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor
AA / Kasım İleri - Dünya