ABD donanma gemisinde kovid-19 paniği: 41 asker karantinada
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ABD donanma gemisinde kovid-19 paniği: 41 asker karantinada

29.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:19
ABD donanma gemisinde kovid-19 paniği: 41 asker karantinada

ABD Deniz Kuvvetleri donanmasına ait ve San Diego'ya demirlenen USS Chafee'deki i 350 mürettebattan 41'i karantinada olduğu bilgisi paniğe neden oldu.

ABD Deniz Kuvvetleri donanmasına ait ve San Diego'ya demirlenen USS Chafee'deki i 350 mürettebattan 41'i karantinada olduğu bilgisi paniğe neden oldu.

ABD Donanmasına bağlı ABD Deniz Kuvvetleri donanmasına ait ve San Diego'ya demirlenen USS Chafee'deki i 350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınması paniğe neden oldu.The Navy Times'ın haberine göre, geçen hafta sonu Hawaii'den California'ya gelen USS Chafee'deki bazı askerlerin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu belirtti. Gemide bulunan  350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıktıkmasının ardından aralarında kendilerini zorunlu olarak karantinaya alan askerlerin olduğu aktarıldı.

GEMİDEKİ AŞÇILARDAN BULAŞTI

Üçüncü Filo sözcüsü komutan Sean Robertson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada  "Gemi görevini yerine getirmeye devam ediyor. Hiçbir Chafee denizcisi hastaneye kaldırılmadı Tüm pozitifli askerler tecrit altında" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, gemideki salgının aşçılardan başladığına dikkat çekildi. 

BENZER OLAY NİSAN AYINDA YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Nisan 2020'de ABD donanmasına ait Theodore Roosevelt isimli nükleer uçak gemisinde 100'den fazla denizcinin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Gemi kaptanı Pentagon'a yazdığı mektupta gemideki 4 bin mürettebatın tehlike altında olduğunu belirterek geminin tahliye edilmesini istenmişti. Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart'ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretinde iken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı. Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon'a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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