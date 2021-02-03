ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız
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ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız

03.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:27

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını belirterek, "Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler ve öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Ned Price açıklamasının devamında, "Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız" dedi.

ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız
Haber Yorumları (3)
CAFER: Hariçten gazel okumak denir buna
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ALİ: müttefikimiz iç işlerimizi önemsemiş mi acaba
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KADI: Siz kendi işinize bakın 2 hafta önce Trump yandaşları na hiçte demokratik davranış göstermediniz bence size birinin demokrasi getirmesi lazım
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