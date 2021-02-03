ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını belirterek, "Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler ve öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
"Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sözcü Ned Price açıklamasının devamında, "Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız" dedi.