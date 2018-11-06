ABD Dışişleri Bakanlığı, Terörist Başı Murat Karayılan'ın Başına 5 Milyon Dolar, Cemil Bayık İçin 4...
IHAAW183748-SIY/06-11-2018 - ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist başı Murat Karayılan’ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. 06.11.2018 18: 37: 48 TSI
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