ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'ten Gülen Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda ABD Başkanı Trump'ın talimat verdiği yönündeki haberlere ilişkin "Gülen konusunda Türkiye'den çok talep geldi. Bu mesele ile Adalet Bakanlığı ilgileniyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD merkezli haber kanalı NBC'nin, Trump hükümetinin, Kaşıkçı meselesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan üzerinden ABD'ye uyguladığı baskıları azaltmak amacı ile FETÖ lideri Fetullah Gülen'in sınır dışı edilmesinin yolunu açacak federal kanunları incelemeye aldığı yönündeki haberler üzerine bir açıklamada bulundu. Sözcü Nauert, Gülen konusunda daha önce yayınlanan haberlerin iddia edildiği gibi Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Beyaz Saray ile görüştüm, Beyaz Saray ile Türkiye arasında bir görüşme olmadı" ifadesini kullandı. Nauert, "Gülen konusunda Türkiye'den çok talep geldi. Bu mesele ile Adalet Bakanlığı ilgileniyor" diye konuştu. - WASHINGTON