ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Türkiye'yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum"
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Türkiye'yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum"

14.12.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:33
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum" dedi.

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulayacağı yaptırımları açıklamıştı. Yaptırım listesinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyordu.

Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının duyurulmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın ana silah ihracatı kuruluşu Rosoboronexport'tan S-400 karadan havaya füze sistemini temin etmesi nedeni ile CAATSA'nın 231. bölümü uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) yaptırımlar uyguladığını belirtti. Pompeo açıklamasında, "Yaptırımlar arasında SSB'ye ABD'nin tüm ihracat lisansları ve yetkilerinin yasaklanması ve SSB Başkanı Dr. İsmail Demir ile diğer SSB görevlilerine yönelik varlıkların dondurulması ve vize kısıtlamaları yer alıyor" dedi.

Pompeo, "Bugünkü eylem, Amerika Birleşik Devletleri'nin CAATSA bölüm 231'i tam olarak uygulayacağına ve Rusya'nın savunma ve istihbarat sektörleriyle önemli işlemlere tolerans göstermeyeceğine dair açık bir sinyal gönderiyor. Ayrıca Türkiye'yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum. Türkiye değerli bir müttefik ve Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir bölgesel güvenlik ortağıdır ve Türkiye'nin S-400'e sahip olmasının önündeki engeli bir an önce kaldırarak onlarca yıllık üretken savunma sektörü işbirliği geçmişimizi sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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