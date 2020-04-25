ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri değişmez"
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri değişmez"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri asla değişmez" dedi.

25.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:27
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri asla değişmez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedeflerinin değişmeyeceğini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İki ülke arasında yarım yüzyıldan fazladır yaşanan anlaşmazlıkların ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında tarihi zirvelerin düzenlendiğini ve kendisinin de 2018'de dört kez Kuzey Kore'ye gittiğini belirten Pompeo, "Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçerse, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore halkına daha parlak bir gelecek sağlayacaktır" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığı hakkında hiç bir şey bilmediklerini kaydeden Pompeo, "Amerikan halkı durumu çok yakından izlediğimizi bilmeli" diye konuştu.

Sağlığı hakkında spekülasyonların olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kuzey Kore yetkililerinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD İstihbaratı da bilgi alamıyor

ABD istihbaratından bir yetkili ABD basınına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık sorunları olduğu biliniyor, ancak ciddi şekilde hasta olduğu bilgileri geliyor. Kim'in tekrar görevine geri döneceği konusunda hiçbir bilgim yok" dedi.

İstihbarat birimleri ve dünya medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un nerede olduğunu ve sağlığı hakkında hiçbir ayrıntıyı doğrulayamazken, Kuzey Kore liderinin ölmesi durumunda ülkenin başına kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği konuşuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa, bu çok ciddi üzücü bir durum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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