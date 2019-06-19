ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz ama her şeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz ama her şeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran’ın Basra Körfezi'ndeki "zararlı faaliyetlerini devam ettirmesi durumunda ise cevap vermeye hazır olduklarını" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, "Biz hiçbir ülkeye savaş açmayacağız" diyerek tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran ile savaşmak istemiyoruz ama her şeye hazırız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran'ın Basra Körfezi'ndeki "zararlı faaliyetlerini" devam ettirmesi durumunda cevap vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Florida eyaletindeki ABD Merkez Komutanlığı'nı (CENTCOM) ziyaretinde basın mensuplarına İran konusunu değerlendiren Pompeo, "İran rejimini nükleer silah edinme gayretinden ve dünya genelindeki faaliyetlerinden vazgeçirmek bu yönetim için bir görevdir" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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