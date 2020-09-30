ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı
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ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı

30.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:58

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası basında yer alan "ABD İncirlik Üssü'nü boşaltacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nü boşaltacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." dedi.

Pompeo, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve ABD'nin İncirlik Üssü'nden çıkacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GERİLİMİ TIRMANDIRAN TEK TARAFLI ADIMLAR KİMSENİN YARARINA OLMAZ"

Ankara ile Atina arasında tansiyonun düştüğüne işaret eden Pompeo, bu konuda "Bir fırsat penceresinin" belirdiğini dile getirdi. Pompeo, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını, gerilimi tırmandıran tek taraflı adımların kimsenin yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU AN İNCİRLİK'TEN ÇIKMA YÖNÜNDE BİR PLAN BULUNMUYOR"

Washington yönetiminin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını güçlü şekilde sürdüreceğini söyleyen Pompeo, uluslararası basında yer alan ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü boşaltacağı iddialarına ilişkin ise "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, temaslarda bulunmak üzere 27 Eylül'de Yunanistan'ın Selanik kentine gelmişti. Burada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, programının ikinci durağı olan Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in evinde ağırlanmıştı. Miçotakis ile Pompeo, dün Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etmişti.

ABD'li Bakan Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nden çekileceği iddiasını yalanladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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