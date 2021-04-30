ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gelecek hafta Ukrayna'yı ziyaret edecek
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gelecek hafta Ukrayna'yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gelecek hafta Ukrayna'yı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelecek hafta Kiev'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelecek hafta Kiev'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Amerikan CBS kanalında hafta sonu yayınlanacak röportajının ilk yayınlanan kısmında, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini teyit etti.

Blinken, röportajında, "Şu anda Ukrayna sınırındaki asker yığınağı, Rusya'nın (Kırım'ı) işgal ettiği 2014 yılındakinden daha fazla. Bay Putin'in amaçlarını bildiğimizi söyleyemem. Onun yapmayı ya da yapmamayı seçebileceği pek çok husus var." ifadelerini kullandı.

Son günlerde Rus askerlerinin geri çekilme sürecini de yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği bir kez daha yineledi.

Rusya, 6 Nisan'da Rus ordusunun savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başlandığını, çeşitli bölgelerde taktik tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu. Bunun ardından Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı bildirilmiş, gönderilen Rus askeri sayısının 100 binden fazla olduğu belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Nisan'da ülkenin güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, gerilimin ilk gününden itibaren Kiev ile yakın temas halinde olmuş ve bu ülkeye açık desteğini ortaya koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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