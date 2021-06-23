ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın, enerjiyi silah olarak kullanmaması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın, enerjiyi silah olarak kullanmaması gerektiğini belirtti.

Antony Blinken, İkinci Libya Konferansı için geldiği Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Blinken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin, "Avrupa'nın enerji güvenliği için bu projenin tehdit olduğuna inanıyorum. Rusya enerjiyi silah olarak kullanmamalı. Bu proje, Ukrayna'nın güvenliğini tehdit eden bir Rus jeopolitik projesidir. Bu proje Ukrayna veya başka bir ülke veya kişiler için tehdit oluşturmamalı." dedi.

ABD'li Bakan, proje konusunda Almanya ile görüş farklılıkları bulunduğuna da dikkati çekti.

Blinken, Almanya ve ABD'nin, Ukrayna topraklarına saldırılar, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması, batı demokrasilerine dezenformasyon gibi konularda Rusya'nın "tehlikeli ve kışkırtıcı" faaliyetlerine karşı birlikte durmaya devam edeceğini vurguladı.

Berlin'de gerçekleştirilen İkinci Libya Konferansı'na da değinen Blinken, istikrarlı ve güvenli bir Libya hedefi bulunduğunu belirterek, "Libya'daki seçimlerin açıklanan takvimde yani aralık ayında yapılmasından yanayız. Libya'nın güvenli ve egemen bir ülkeye doğru ilerlemesine gerçekten yardımcı olmak için geçmiş yıllarda sahip olmadığımız bir fırsatımız var. Bunun için de çatışan tarafların Libya'dan çekilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Maas da ABD'nin uluslararası ve çok taraflılık sahnesine dönmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, transatlantik düzeyde omuz omuza olunmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bugün Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın düzenleneceğini ifade eden Maas, "Libya'da sürdürülebilir barış ve istikrar istiyoruz." dedi.

Maas, konferansta üç noktaya odaklanılacağını belirterek, bunların Libya'da seçimlerin yapılması, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesi ve ülkedeki güvenlik güçlerinin birleştirilmesi olduğunu kaydetti.

ABD'nin bu konuda alanda aktif olmasından dolayı müteşekkir olduğunu ifade Alman Bakan, ayrıca Libya'nın ekonomik gelişmesini desteklemek için buradaki fırsatı kullanmak istediklerini dile getirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşma görüşmeleri

İran ile yapılan nükleer anlaşma görüşmelerine de değinen Maas, Viyana'da yoğun görüşmeler yapıldığını, ilerlemelerin sağlandığını ancak bazı zorlukların aşılması gerektiğini ifade etti.

Maas, İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra da durumun çok karmaşık olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya ilişkin de mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığını vurgulayan Maas, Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini ve Normandiya Formatı'nda yeni bir dinamizme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Maas, "Bunun için Normandiya Formatı'nda dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı yapılması için çalışıyoruz. Burada ABD'nin desteğine sahip olmak son derece iyi ve yararlı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından Belarus'a karşı alınan yaptırım kararlarını hatırlatan Maas, "Birlikte sorumluluk alırsak, dünya çapında değerlerimize saygı duyulması ve uygulanması için çok daha fazla şansımız var." ifadesini kullandı.

Kuzey Akım 2 projesi

Kuzey Akım 2 Boru Hattı'na ilişkin bir soru üzerine Maas, Blinken'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Akım 2 Boru Hattı'nın Ukrayna'ya baskı yapmak için kötüye kullanılmaması konusunda Almanya'nın katkı sağlaması yönündeki beklentisini ilettiğini aktardı.

"Bunun bilincindeyiz ve buna katkı sağlayacağız." diyen Maas, bu beklentilerin nasıl karşılanacağı konusunda Washington ile görüşmelerde olduklarını ve Ağustos'a kadar bir çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Maas, bu konunun sonuçlanmasının önemli olduğunu belirterek, bazı yaklaşımların bulunduğunu, ancak bunları kamuoyu önünde tartışmadıklarını belirtti.

Çin'e ilişkin ortak stratejinin geliştirmesinin önemli olduğunu belirten Maas, AB'nin, Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinden dolayı Çin'e yönelik yaptırım uyguladığını belirtti.

Maas, Çin'in transatlantik ilişkilerde koordinasyon içinde olmasıyla ilgilendiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ