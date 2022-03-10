ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Cezayir'de

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmesi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, resmi ziyaret kapsamında Cezayir'e gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi. Görüşmeye Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da katıdı.