ABD'den Yemenli Husiler'e "ateşkes" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den Yemenli Husiler'e "ateşkes" çağrısı

ABD yönetimi, Yemen'deki Husiler'e saldırılarını durdurması ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki insani yardım geçişlerine izin vermesi konusunda çağrıda bulundu.

ABD'den Yemenli Husiler'e
22.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:06

ABD yönetimi, Yemen'deki Husiler'e saldırılarını durdurması ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki insani yardım geçişlerine izin vermesi konusunda çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılır açıklama yayımladı.

Ortagus, açıklamasında ABD olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Kuveyt, İsveç ve Almanya ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve Yemen'deki iş savaş ile yaşanan insani krizi ele aldıklarını belirtti.

Uluslararası toplumdan Yemen'de artan insani krizi hafifletmek adına kendilerine düşen finansal bağışı yapmalarını istediklerini ifade eden Ortagus, "Ayrıca Husilerin insani yardım çabalarını engellemekten vazgeçmesini ve Sana'a havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettik." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ortagus, İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, Husiler'in Suudi Arabistan'a ve sivillerin yoğunlukta olduğu bölgelere düzenlediği saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül'de açıkladığı raporunda başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Halil Sezai Binnur Kaya Meryem Uzerli
Spor Okan Buruk Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den Yemenli Husiler'e "ateşkes" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 23:08:07. #1.14#
title