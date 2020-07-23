ABD'den Türkiye'ye Meis adası çağrısı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
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ABD'den Türkiye'ye Meis adası çağrısı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin

Yunanistan'ın Ege'deki tüm hukuka aykırı eylemlerine sessiz kalan ABD, Türkiye'nin denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX ilan ederek sondaj faaliyetlerinde bulunacağın açıklaması sonra skandal bir çağrıda bulundu.

ABD'den Türkiye'ye Meis adası çağrısı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
23.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:04

Türkiye'nin Meis ve Rodos adalarında ondaj faaliyetlerinde yapacağını duyurması sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. ABD'den yapılan açıklamada haddi aşan ifadeler kullanıldı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH ÇAĞRI

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİLERİ KONUŞLANDIRDI

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Türkiye'nin Meis Adası çevresinde Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası Yunan donanması Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamıştı.

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