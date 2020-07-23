ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasında sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan küstah bir açıklama geldi. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye'yi Meis Adası yakınlarında her türlü eylem planını iptal etme ve Yunanistan ile gerilimi artıracak eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Yunanistan'ın Ege'deki tüm tacizlerine, hukuksuz işgallerine, tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı eylem ve girişimlerine sessiz kalan ABD, Türkiye'nin denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX ilan ederek sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası skandal bir çağrı yaptı.

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki tartışmalı sularda sondaj faaliyetine ilişkin Navtex ilan ettiğini biliyor. Türkiye yönetimini tüm eylem planlarını durdurmaya ve bölgede gerilimin artmasına yol açacak adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

YUNANİSTAN SAVAŞ GEMİLERİ KONUŞLANDIRDI

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Türkiye'nin Meis Adası çevresinde Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması sonrası Yunan donanması Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını söyledi.