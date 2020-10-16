ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Snop'ta test etmesine ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan tehdit gibi açıklamada, "Türkiye sistemi harekete geçirirse, güvenlik ilişkimizde çok ciddi sonuçları olacak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Bugün füze atış testleri yapılan S-400'lerle ilgili ABD'den tehditvari bir açıklama geldi.

ABD'DEN S-400 TEPKİSİ: CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S-400 hava savunma sisteminin kullanılmasının"potansiyel ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada, "S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye'yi, NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması nedeniyle sert bir şekilde kınayacağız" denildi.

S-400'LER BUGÜN SİNOP'TA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu.

Türkiye'nin Sinop'ta test ettiği S-400'lerin füze atış anlarından görüntüler: