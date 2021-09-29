ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi - Haberler
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ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi ABD'nin Meksika sınırında yer alan Texas eyaletindeki kamptan sınır dışı edilen Haitili göçmenlerden bazıları, Meksika'nın Ciudad Acuna kentinde hayata tutunmaya çalışıyor.

- ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi

MEXİCO CİTY - ABD'nin Meksika sınırında yer alan Texas eyaletindeki kamptan sınır dışı edilen Haitili göçmenlerden bazıları, Meksika'nın Ciudad Acuna kentinde hayata tutunmaya çalışıyor. Bir grup Meksika'ya kabul edilmeyi beklerken, diğerleri ise yeniden ABD'ye geçmek istiyor.

ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu yaklaşık 15 bin göçmenin Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kaldığı kamp, geçtiğimiz hafta günü tamamen boşaltılmıştı. Sınır dışı edildiği Haitililerden bazıları, Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletine bağlı Ciudad Acuna kentinde Haiti'ye sınır dışı edilip edilmeyecekleri konusunda belirsizlik içerisinde yaşamını devam ettiriyor. Bazı göçmenler çalışmak için halen ABD'ye gitme hayali kurarken, diğerleri Meksika'ya sığınma talebinde bulunuyor. Haitili göçmen James Bourbon, "Kimse buraya gelmek istemiyor, çünkü daha iyi bir hayat aramak için gidiyor" dedi. Ağaçların altında yatan ve temel ihtiyaçlarını gideremeyen Haitililere farklı kuruluşlardan gönüllüler, yardım eli uzattı. Ciudad Acuna'ya gelen Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşunun Meksika Koordinatörü Christoph Jankofer, göçmenlerin durumlarına yönelik, "Oldukça tehlikeli ve endişe verici. Birkaç gün için sorunları bulunmuyor, ancak bir hafta sonra sağlık sorunları çıkabilir" diyerek bölgedeki insani duruma dikkat çekti.

ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi

İki hafta önce çoğunluğu Haitili olan yaklaşık 15 bin göçmen Meksika-ABD sınırını geçerek Teksas eyaletindeki Del Rio Köprüsü altında derme-çatma çadırlar kurmuştu. Ülke gündemine oturan olayın ardından Joe Biden yönetimi, göçmenleri sınır dışı etme kararı almıştı. Haitililerden bazıları uçaklarla ülkelerine geri gönderilmiş, bazıları ise ABD'nin göçmen merkezlerinde kalmıştı.

ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi

ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi

ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi

ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'den sınır dışı edilen Haiti göçmenlerin Meksika'daki umutsuz bekleyişi - Haberler
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