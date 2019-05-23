ABD'den S-400 açıklaması: Teslimat tamamlanırsa Türkiye ciddi ve olumsuz sonuçlar ile karşılaşır

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S-400 teslimatı tamamlanırsa Türkiye'nin gerçek ve olumsuz sonuçlar ile karşılaşacağının altını çiziyoruz. Buna F-35 endüstriyel program ve tedarikin askıya alınması da dahil. CAATA yasasının 231. maddesine göre yaptırımlar da uygulanabilir







Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini planlandığı şekilde temmuz ayında satın alması halinde uygulamaya konacağı konuşulan yaptırımları Brüksel'de ABD Büyükelçiliği ve NATO yetkililerine sorduk.

euronews Türkçe'ye konuşan ABD yetkilileri "S-400 teslimatı tamamlanırsa Türkiye'nin ciddi ve olumsuz sonuçlar ile karşılaşacağının altını çiziyoruz." dedi. Amerikan Dışişleri'nden gelen yazılı açıklamaya atıfta bulunan yetkililer, "Buna F-35 endüstriyel program ve tedarikin askıya alınması da dahil. CAATA yasasının 231 maddesine göre yaptırımlar da uygulanabilir." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle