ABD'den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz
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ABD'den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz

08.12.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:35
ABD'den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili olarak ilk analizlerini paylaştı. Kurum, aşının ilk dozdan sonra yüzde 52 oranında etkili olduğunu, ikinci dozun uygulanmasından sonra ise bu oranın yüzde 94'e ulaştığı vurgulandı. Ayrıca raporlama döneminde de 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşılar için verilecek resmi onayda. Pfizer ve BioNTech'in beraber geliştirdiği koronavirüs aşısı, onay süreci için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurmuştu.

FDA, aşıyla ilgili incelemelere dair bugün ilk analizlerini paylaştı. Reuters'ın aktardığı ilk bilgilere göre aşının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık problemi olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için eldeki verilerin yeterli olmadığı belirtildi.

SON DOZDAN 7 GÜN SONRA ETKİLİ

Aşının ilk dozu uygulandıktan sonra koruma oranının yüzde 52 olduğu belirtilirken, ikinci dozun uygulanmasından sonra ise bu oranın yüzde 94'e ulaştığı vurgulandı. Son dozun vurulmasından 7 gün sonra ise, aşının hastalığı önlemede oldukça etkili olduğu düşünülüyor.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan aşıyla ilgili verilerin raporlama aşaması sırasında 4'ü plasebo grubundan olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşı uygulanan ve hayatını kaybeden kişilerden birinin obezite problemi ile damar sertliği yaşadığı, ilk dozdan üç gün sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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