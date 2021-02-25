Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır
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Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır

25.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:14

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, darbe girişimine sahne olan Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı. Rusya ise ile girişimin başladığı ilk saatlerde yaptığı açıklamada "Ermenistan'ın iç meselesidir" demişti.

Azerbaycan tarafından Karabağ Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'da olaylar durulmuyor. Aylardır istifası istenen ve protesto edilen Başbakan Paşinyan, bugün ordu tarafından "Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Oluşan durumla hemfikir olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor" ifadeleri ile istifaya davet edildi. Paşinyan ise bu bildiriyi darbe girişimi olarak nitelendirdi ve halktan demokrasiye sahip çıkmalarını istedi. Tüm bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Rusya, olayları Ermenistan'ın iç meselesi olarak tanımlarken, ABD, "Ordu siyasete karışmamalı" tepkisini gösterdi.

RUSYA: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Ermenistan ile yakın ilişkileri nedeniyle gözlerin çevrildiği Rusya'dan olaylara ilişkin, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan'ın iç meselesidir. Anayasal çerçevede kalınmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD: DEMOKRASİYİ DESTEKLİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Kremlin'in aksine, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini siyasete "müdahale etmemeleri" konusunda uyararak, "Tüm tarafları tedbirli olmaya ve herhangi şiddet içeren eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi. Price, "Devletlerin silahlı kuvvetlerinin iç siyasete müdahale etmemesi gerektiği şeklindeki temel demokratik ilkeyi tüm taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUS FÜZELERİNE SUÇU ATMIŞTI

Öte yandan ülkenin son günlerdeki tartışma konusu olan İskender füzeleri ile ilgili Rusya'nın Paşinyan'a tepkili olduğu iddia edilmişti. Paşinyan, Karabağ yenilgisinin sorumluluğunu üzerinden atmak için, Rus yapımı olan İskender füzelerinin savaşta aslında işe yaramadığını söylemişti. 45 günlük savaşta bunları kullandıklarını, verim alamadıklarını ve ancak yüzde 10'unun düştüğü noktada infilak ettiğini ilan eden Paşinyan'ın bu açıklamalarının ardından ordunun istifa talebi açıklandı.

Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır
Haber Yorumları (5)
DR: Demek usa yeni haber alma sistemi kullanıyor biz de darbeyi üç ay sonra duydu demek burda kendi çıkarı fazla biz de iken sesleri çıkmıyor idi
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BALAMİR 44: Burnunu her deliğe sokuyorsun inşallah o burnun bir delikte sıkışır da geberirsin bütün dünya kurtulur.
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NEDEN ACABA?: Hatırlayın ABD Yetkililerinin 15 temmuzda ağızlarını bıçak açmıyordu. . Paşinyan kendi adamları, Darbeyi Ruslar yapınca sözde demokrasinin ve hükümetin yanında oluyorlar, kendileri yapınca da Darbeci askerlerle sisi vb. özgürlük ve demokrasi getiriyorlar :)) ADİ Siyonist düzen. .
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