ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim artarken, ABD'den skandal bir hamle geldi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pratt, Amerikan donanmasının en yeni deniz üssünün Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Naxtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor.

YAKIN ZAMANDA YUNAN KIYILARINA ULAŞACAK

ABD, Atina'ya son derece kritik bir askeri destek hazırlığında. Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.

YUNAN HÜKÜMETİ VE GÜNEY KIBRIS'A DESTEK VERİYORLAR

ABD, sondaj geriliminde Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veriyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Meis açıklarına Oruç Reis gemisini göndermesini provokasyon olarak nitelendirip kınamıştı.