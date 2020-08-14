ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim artarken, ABD'den skandal bir hamle geldi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pratt, Amerikan donanmasının en yeni deniz üssünün Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını ifade etti.

14.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:44

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Naxtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor.

YAKIN ZAMANDA YUNAN KIYILARINA ULAŞACAK

ABD, Atina'ya son derece kritik bir askeri destek hazırlığında. Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.

YUNAN HÜKÜMETİ VE GÜNEY KIBRIS'A DESTEK VERİYORLAR

ABD, sondaj geriliminde Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veriyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Meis açıklarına Oruç Reis gemisini göndermesini provokasyon olarak nitelendirip kınamıştı.

ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Haber Yorumları (9)
EASY: Inşallah yarı yolda batar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GOCO: Yolladınızmı Pandemi Döneminde Yardım Paketlerini ABD Şunu Neden Anlamıyoruz ABD bizim Din Düşmanımız, Can Düşmanımız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE KADANN GÜZEL: Ne bekleniyordu ki müttefik falan hikaye kaldıraç sistemini oynuyor ama en sonunda ağır basan Yunan tarafı olacak. Türkiye’nin Azerbaycan, Pakistan gibi gerçek müttefiklere ihtiyacı var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Güncel
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış Güncel
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Angela Merkel Süleyman Soylu Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Orlando Bloom Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Okan Buruk Caner Erkin Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Antalya
Şu an buradasınız: ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:52:02. #1.14#
title