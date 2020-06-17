ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
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ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı

ABD, "Sezar Yasası" kapsamında Esed ve eşi dahil 39 üst düzey kişiye yaptırım uygulayacak. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Esed Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse daha fazla yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

17.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:00

ABD, "Sezar Yasası" kapsamında, Beşar Esed ve karısı dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo konuyla ilgili "Esed Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

SEZAR YASASI NEDİR?

ABD'de yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, temel olarak Beşşar Esed rejimini siyasi sürecin içine çekmeyi hedeflerken, Suriyeli muhaliflere hem rejimin ihlallerini dünyaya anlatabilmek için fırsat sunuyor hem de büyük sorumluluklar yüklüyor.

ABD Senatosu, 18 Aralık'ta Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Başkan Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı. Yasa, böylece yürürlüğe girmişti.

İsmini, 2014'te Esed rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen 11 bin tutukluya ait 55 bin fotoğrafı dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adından alan yasaya göre, rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

Rejimin yanı sıra İran'ı da hedef alan ve bu ülkeye karşı "ağır baskı kampanyası" kapsamında görülebilecek yaptırımların asıl etkisini, ABD'nin Rusya ile ilişkileri üzerinde göstermesi bekleniyor.

Rusya'nın Suriye'de işlediği suçlardan dolayı ABD yönetiminin yaptırımlarından çekindiği biliniyor. Rus ordusu ve komuta kademesinden askeri müteahhitler ile iş adamları, bu yaptırımların ağına takılabilir.

Ancak yasanın asıl hedefini, Esed rejimine daha fazla yüklenilmesi ve dünya sisteminden dışlanması oluşturuyor.

ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı

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