ABD'deki ünlü restorandan koronavirüse karşı "cansız manken" formülü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yaşam tarzını etkilemeye devam ediyor. ABD'de 3 Michelin yıldızlı bir restoran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan fiziksel mesafe önlemlerine yönelik müşterileri "cansız mankenlerle" karşılayacak.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan "The Inn at Little Washington" adlı 3 Michelin yıldızlı restoran, koronavirüs önlemleri kapsamında restoranların yeniden açılmasına izin verildiğinde müşterileri, boş masalara yerleştirecekleri cansız mankenlerle karşılayacaklarını duyurdu. Bu sayede müşterilerin restorana daha kolay adapte olması amaçlanıyor.

FİZİKSEL MESAFEYE KARŞI CANSIZ MANKEN FORMÜLÜ

Restoranın sahibi şef Patrick O'Connell yaptığı açıklamada, "Fiziksel mesafe ve restoranımızın doluluk oranını yarıya indirme sorununu çözmemiz gerektiğinde çözüm çok açık görünüyordu; restoranı ilginç giyinmiş mankenlerle doldurmak" dedi. O'Connell aynı zamanda, "Bu, gerçek konuklar arasında bolca boşluk bırakacak ve birkaç gülümsemeye yol açacaktır. Aynı zamanda eğlenceli fotoğraf opsiyonu da sağlayacaktır" diye konuştu ve şunları söyledi : "Hepimiz şu anda başka insanları görmeye can atıyoruz, hepsinin gerçek insanlar olması gerekmez."

