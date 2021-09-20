ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel
ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'de inşa ettirdiği Türkevi'nin açılışında ilginç anlar yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua ettiği sırada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de el açması dikkatleri topladı.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ABD'nin New York kentinde yeni bir Türkevi binası inşa edildi. Binanın açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki heyet de ülkeye gitti. Türkevi'nin açılışı sırasında ilginç anlar da yaşandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun yer alacağı yeni Türkevi binası ABD'de hizmete girdi. Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış programına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duası sırasında BM sekreteri Guterres de el açtı

Erdoğan ve Guterres'in de katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Guterres'de el açıp duaya katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de açılışta bir konuşma yaptı. Türkiye'nin sığınmacıların korunması konusunda büyük bir cömertlik gösterdiğini belirten Guterres, "Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. İnsanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Guterres, Türkevi'nin açılışına katılmanın ve BM ile Türkiye arasında devam eden mükemmel işbirliğini tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Guterres sözlerine şöyle devam etti;

"Pek çok kişinin izlemesi gereken bir örnek. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yönelik istikrarlı desteğini memnuniyetle karşılıyorum"

ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duası sırasında BM sekreteri Guterres de el açtı

ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duası sırasında BM sekreteri Guterres de el açtı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

BM Genel Sekreteri: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 1

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 1
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Binali Yıldırım
Magazin Cansu Dere Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Arda Turan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 22:38:36. #1.12#