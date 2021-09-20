ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ABD'nin New York kentinde yeni bir Türkevi binası inşa edildi. Binanın açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki heyet de ülkeye gitti. Türkevi'nin açılışı sırasında ilginç anlar da yaşandı.

ERDOĞAN'IN YANINDA OTURDU

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun yer alacağı yeni Türkevi binası ABD'de hizmete girdi. Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılış programına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

EL AÇIP DUAYA KATILDI

Erdoğan ve Guterres'in de katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Guterres'de el açıp duaya katıldı.

"SIĞINMACI KONUSUNDA TÜRKİYE CÖMERT DAVRANIYOR"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de açılışta bir konuşma yaptı. Türkiye'nin sığınmacıların korunması konusunda büyük bir cömertlik gösterdiğini belirten Guterres, "Türkiye'nin sığınmacılara yönelik muazzam cömertliğine şahsen aşinayım. İnsanların korunmasına verdiğiniz destek için içten takdirlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE BM ARASINDA MÜKEMMEL UYUM VAR"

Guterres, Türkevi'nin açılışına katılmanın ve BM ile Türkiye arasında devam eden mükemmel işbirliğini tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Guterres sözlerine şöyle devam etti;

"Pek çok kişinin izlemesi gereken bir örnek. Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına yönelik istikrarlı desteğini memnuniyetle karşılıyorum"

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