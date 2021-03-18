ABD'deki Nascar yarışında köpekler Kovid-19 taraması yapacak
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ABD'deki Nascar yarışında köpekler Kovid-19 taraması yapacak

18.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:53
ABD'deki Nascar yarışında köpekler Kovid-19 taraması yapacak

Amerika'ya özgü motorsporu dallarından biri olan, Nascar'ın Atlanta Motor Speedway'de hafta sonu yapılacak yarışta,eğitimli köpekler koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için kullanılacak.

Amerika'ya özgü motorsporu dallarından biri olan, Nascar'ın Atlanta Motor Speedway'de hafta sonu yapılacak yarışta,eğitimli köpekler koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için kullanılacak.

Amerika kıtasının en popüler yarış sporu olan ve 21 Mart'ta Atlanta Motor Speedway'de düzenlenecek Nascar yarışları Kupa serisi yarışında eğitimli köpekler yer alacak. Eğitimli köpeklerin koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için kullanılacağı ifade edildi. 

" KORONAVİRÜS TESPİTİ KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK"

Nascar Yarış Operasyonları Genel Müdürü Tom Bryant konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eğitimli köpeklerin, Nascar yetkilileri, garajda çalışanlar satıcılar gibi birçok kişinin koronavirüs taşıyıp taşımadıklarını tespit edebileceğini düşünüyoruz. Bunu yapabilmek, geçen sene Mart ayından beri gizemini sürdüren bir matematik problemi halinde geldi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Nascar yetkilileri, belirli bir köpek grubuyla birlikte Anniston, ALA, New Smyrna Beach ve Fla gibi eğitim tesislerinde uygulama üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

30 SANİYEDE SONUÇ 

Yapılan bir uygulamada iki köpek takımı 30 saniyeden daha kısa bir sürede bireyin koronavirüs taşıyıp taşımadığını tespit ederek, herhangi bir virüs tehdidi karşısında yetkilileri uyardığı gözlemlendi. Yarış sırasında bir bireyde Kovid-19 virüsü tespit edilirse izolasyon merkezinde karantinaya alınacağı ve Amerika Tıbbi Müdahale Güvenlik Ekibinin Baş Hekimleri tarafından daha kapsamlı ikincil bir taramadan geçeceği belirtildi.

MIAMI HEAT OCAK AYINDA BAŞLADI

Ayrıca, NBA'in Miami Heat basketbol takımının, Ocak ayında bu yana maçlara gelen ziyaretçiler ve çalışanlar için benzer bir uygulamayla eğitimli köpekleri Covid-19 taşıyan kişileri tespit etmek için kullandığı bildirildi. Öte yandan, NASCAR Yarış Operasyonları Genel Müdürü Tom Bryant yaptığı açıklamada eğitimli köpeklerin harika iş çıkardığını ifade ederek, "Yarış günlerinde belirli bir topluluğun gelişmiş tarama süreci sayesinde hızlı bir şekilde virüsü barındırıp barındırmadıklarını öğrenebilme şansına sahip oluyoruz" dedi.


ABD'deki Nascar yarışında köpekler Kovid-19 taraması yapacak
ABD'deki Nascar yarışında köpekler Kovid-19 taraması yapacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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