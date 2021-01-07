ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur
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ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur

07.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:14

ABD'nin başkenti Washington'da Trump ve destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesini değerlendiren ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, "Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası boşaltılırken, bina içerisinde bir kadın silahla vuruldu. Ağır yaralı kadın, ilerleyen saatlerde hayatını kaybetti. Olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, hayatını kaybedenlerinin sayısının 4'e yükseldiği, 14 polisin hafif şekilde yaralandığı ve en az 52 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. ABD siyaseti ve medyasından birçok kişi olaylarla ilgili 'darbe girişimi' nitelemesi yaptı.

"BÖYLE ŞEYLER ANCAK MUZ CUMHURİYETİNDE OLUR"

Konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum da ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'tan geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basması karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Bush, "Laura ile birlikte, devletimizin kalbinde yaşanan bu kargaşayı dehşete düşmüş bir şekilde takip ediyoruz. Bu, çok rahatsız edici ve çok üzücü bir durum. Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Seçimden bu yana bazı siyasi liderlerin pervasız davranışları ve bugün kurumlarımıza, geleneklerimize ve kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü. Kongre binasına yapılan bu şiddet dolu saldırı ve Kongre'nin anayasa çerçevesinde yaptığı toplantının kesintiye uğratılması, tutkuları yanlışlar ve sahte umutlarla ateşlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAK HER VATANSEVERİN GÖREVİDİR"

Bu başkaldırı, ulusumuza ve itibarına çok ciddi hasar verebilir" diyen Bush, şöyle devam etti: "Amerika Birleşik Devletleri'nde hukukun üstünlüğünü savunmak her vatansever vatandaşın sorumluluğudur. Seçim sonuçlarından hayalkırıklığı duyanlara: Ülkemiz, bugünün siyasi gelişmelerinden çok daha önemlidir. Halk tarafından seçilen yetkililerin görevlerini yerine getirmelerine ve bizi barış ile güvenlik içerisinde temsil etmelerine izin verilmelidir."

ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur
Haber Yorumları (10)
MEMOLİ: Çöküş başladı yakında eyaletler arası savaşlarda başlar
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AKADEMİSYEN: Endişeliyiz, kınıyoruz! Demokrasinin kara günü, yastayız. Mr. Bush böyle oldumu? İnandırıcı değilmi? Doğru siz yalanların efendisiniz doğru, af edin tüh nasıl da unutmuşum
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MAYMUNDER: Başka ülkede olsa çıkar demokrasiyi destekliyoruz derler.
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