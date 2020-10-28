ABD'de 'Zeta' kasırgası alarmı!
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ABD'de 'Zeta' kasırgası alarmı!

28.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:57
ABD'de 'Zeta' kasırgası alarmı!

ABD'de güney kıyılarına doğru ilerleyen birinci kategori olan 'Zeta' kasırgasının, güçlenerek ikinci kategoriye yükselmesiyle ülkede alarm verildi.

ABD'de güney kıyılarına doğru ilerleyen birinci kategori olan 'Zeta' kasırgasının, güçlenerek ikinci kategoriye yükselmesiyle ülkede alarm verildi. 

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, birinci seviye olan ve ülkenin güney kıyılarına doğru ilerleyen 'Zeta' kasırgasının güçlenerek ikinci seviyeye yükselmesi beklendiği konusunda uyarılarda bulunulduğu kaydedildi. Kasırganın akşam saatlerinde Louisiana eyaletinin güneydoğusunu vurması bekleniyor.

LOUİSİANA VALİSİNDEN UYARI

Louisiana Valisi John Bel Edwards'ın "Hazırlıklarınızı bitirin" diyerek kasırgaya karşı uyarıda bulunduğu ifade edildi. Louisiana, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde fırtına dalgası olmasının ve Louisiana'nın New Orleans şehrinde rüzgarın saatte 75-100 mile ulaşmasının beklendiği de ifade edildi. Şehirde fırtına beklentisi ile devlet okullarında eğitime ara verildiği, tüm otobüs, tramvay ve feribot seferlerinin askıya alındığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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