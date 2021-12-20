ABD'de yaşayan Türk bilim insanından 'rahim kanseri' çalışması

ABD'de yaşayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Semir Beyaz, 'Irklara Dayalı İnsan Endometrium Hücre Atlası Projesi' ile rahmin yüzeyini kaplayan endometrium hücresinin gizemini çözecek. Kanser hastalarının her gün kendilerine sordukları 'Neden ben kanser oldum?' sorusunun yanıtını bulabilmek için bu soruyu kendine sorduğunu söyleyen Dr. Beyaz, bu çalışmanın bilim dünyasının boynunun borcu olduğunu belirtti.

ABD'de Chan Zuckerberg Girişimi'nin desteğiyle New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı (CSHL) ekip lideri Türk bilim insanı Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Semir Beyaz, 'Irklara Dayalı İnsan Endometrium Hücre Atlası Projesi' ile rahim kanseri alanında büyük bir çalışmaya imza atacak. 2009'da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Massachusetts General Hospital Kemik İliği Nakli Merkezi'nde çalışan, Harvard Üniversitesi'nde immünoloji doktorasını yapan, kanser oluşumunun diyetle düzenlenmesi çalışmalarını Massachusetts Institute of Technology Enstitüsü'nde yürüten ve 2017 yılından bu yana çalışmalarını ekip liderliğini yaptığı laboratuvarda yürüten Dr. Beyaz, ABD'den online olarak DHA'nın sorularını yanıtladı.

Dr. Beyaz, online buluşmanın sonunda Prof. Dr. Özdoğan'ın "Türkiye'den ne istiyorsunuz, ne gönderelim?" sorusuna "Hocam el yapımı nar ekşisi, sumak ve varsa iskender. Ben diğerlerini burada yapıyorum" yanıtını verdi. Prof. Dr. Özdoğan ise en kısa sürede Dr. Semir Beyaz'ı Türkiye'ye davet etti.