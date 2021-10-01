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ABD'de yapılan ankete göre, Biden'ın onay oranı düştü

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de yapılan ankete göre, Biden'ın onay oranı düştü

NEW ABD'de yapılan anket, Başkan Joe Biden'ın imajının son haftalardaki krizlerden zarar gördüğünü ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan anket, Başkan Joe Biden'ın imajının son haftalardaki krizlerden zarar gördüğünü ortaya koydu.

Associated Press (AP)-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezinin anketi, Biden'ın başkanlığını onaylayanların oranının bir ay içinde yüzde 54'ten yüzde 50'ye indiğini gösterdi. Geçen temmuzda ise bu oran yüzde 59'du.

Temmuzdan bu yana Biden'ın onay oranı demokratlar arasında yüzde 92'den 85'e, hiçbir partiye yakınlık duymayanlar arasında ise yüzde 62'den yüzde 38'e düştü.

ABD'lilerin yalnızca yüzde 34'ü ülkenin doğru yönde ilerlediğini düşünürken, Biden'ın ekonomi yönetimini onaylayanların oranı martta yüzde 60'tan eylülde yüzde 47'ye indi.

AP, sonuçların ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, güney sınırında Haitili göçmenlere yapılan muamele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Delta varyantıyla yeniden yükselişe geçmesi ve Biden'ın ekonomi, altyapı ve vergi politikaları için Kongre'den onay alma pazarlıklarının yansıması olduğunu ifade etti.

Katılımcılarla yapılan görüşmelerde Biden'ın performansıyla ilgili soru işaretleri bulunanların yine de onu önceki Başkan Donald Trump'a tercih ettiklerine dikkat çekildi.

Katılımcıların, Biden'ın bir önceki başkan döneminde başlayan salgınla mücadele ettiğini, Afganistan'dan çekilme anlaşmasının bir önceki başkan tarafından onaylandığını ve Trump'ın vergi indirimleri nedeniyle ekonominin şirketlerden ve zenginlerden yana olduğunu söyledikleri bildirildi.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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