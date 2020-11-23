ABD'de uyarılara rağmen Şükran Günü'nde tatil planlayan en az 2 milyon kişi havalimanlarına akın etti
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ABD'de uyarılara rağmen Şükran Günü'nde tatil planlayan en az 2 milyon kişi havalimanlarına akın etti

23.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:24
ABD'de uyarılara rağmen Şükran Günü'nde tatil planlayan en az 2 milyon kişi havalimanlarına akın etti

ABD'de Şükran Günü için tatil planı yapan çok sayıda kişi, son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan seyahat uyarılarına rağmen havaalanlarına akın etti.

ABD'de Şükran Günü için tatil planı yapan çok sayıda kişi, son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan seyahat uyarılarına rağmen havaalanlarına akın etti.

Ulaştırma Güvenliği İdaresine göre, hafta sonunda, ABD'deki havaalanlarında 2 milyondan fazla kişinin bulunduğu tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Şükran Günü dolayısıyla yapılan tatil ve seyahat planlarının iptal edilmesi çağrısına rağmen ülkede milyonlarca kişi bu çağrıya uymadı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, dün yaptığı açıklamada, ABD havaalanlarında Şükran Günü seyahatlerinden kaynaklanan aşırı kalabalığın, Kovid-19 vakalarının yayılımı açısından tehlikeli bir duruma yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Fauci, havaalanlarındaki aşırı yoğunluğun, soğuk havanın etkisini iyice göstermeye başlayacağı aralık ayından itibaren koronavirüs salgınının seyrini şu andaki durumdan daha kötü hale getireceğini söylemişti.

Ulusal Tüketiciler Liginden John Breyault, tüketicilerin, sağlık kaygılarıyla planlarını değiştirmekte ve uçuşlarını iptal etmekte kendilerini rahat hissetmesi gerektiğini kaydetmişti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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