ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı
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ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı

06.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:04

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tahliye edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de "Amerika'yı Kurtar" mitinginde yaptığı konuşmada, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yinelemişti.

ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı

TANSİYON İYİCE YÜKSELDİ

Trump'ın düzenlediği mitingin tansiyon iyice yükseldi. Kongre binası önünde polis bariyerlerini aşmaya başaran Trump destekçisi bir grup "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı.

ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı

BAZI GÖSTERİCİLER KONGRE BİNASINA GİRDİ

Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Alınan son karara göre Washington DC'de sokağa çıkma yasağı getirildi.

ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı
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