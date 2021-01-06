ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de "Amerika'yı Kurtar" mitinginde yaptığı konuşmada, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" diyerek seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yinelemişti.

TANSİYON İYİCE YÜKSELDİ

Trump'ın düzenlediği mitingin tansiyon iyice yükseldi. Kongre binası önünde polis bariyerlerini aşmaya başaran Trump destekçisi bir grup "ABD Trump'ı istiyoruz", "Biz kazandık", "Özgürlük" ve "Çalmayı bırakın" sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı.

BAZI GÖSTERİCİLER KONGRE BİNASINA GİRDİ

Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Alınan son karara göre Washington DC'de sokağa çıkma yasağı getirildi.