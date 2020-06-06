ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
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ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı

ABD'de devam eden protestolar başkent Washington'a da sıçradı. Şehirde bu akşam tarihin en yüksek katılımlı yürüyüşünün yapılması bekleniyor. Gösteri öncesi Beyaz Saray'ın etrafında ise 2 metrelik bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri alındı.

06.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:54

Siyahi George Floyd'un geçtiğimiz günlerde polis tarafından boğularak öldürülmesinden sonra başlayan protestolar, büyüyerek devam ediyor. Bu akşam başkent Washington'da bir milyon katılımlı şehir tarihinin en büyük yürüyüşünün yapılması tahmin ediliyor. Önlem alan polis, Beyaz Saray'ın çevresini siyah bariyerlerle kapattı.

BEYAZ SARAY BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Polis şiddetine karşı gösterilerin devam ettiği Amerika'da bugün yaklaşık bir milyon göstericinin toplanıp Beyaz Saray'ın etrafını sarmaları bekleniyor.Polis şiddetine karşı şu ana kadar en büyük katılımın olacağı gösteri öncesi Washington'da fırtına öncesi sessizlik hakim. Yetkililer bariyerlerle Beyaz Saray'ın etrafında güvenlik önlemlerini artılırdı. Saray'ın çevresinde iki metre uzunluğundaki siyah tel çitler dikkat çekti.

ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı

ABLUKA ALTINDA MEZUNİYET ÇEKİMİ

Washington'da 16. devlet başkanı Abraham Lincoln adına inşa edilen anıtın önünde degeniş güvenlik önlemleri alındı. Mezun olan öğrenciler, polis ve ulusal muhafızlar eşliğinde mezuniyet elbiseleri ile fotoğraf çekilirken görüntülendiler.

ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı

ŞEHİRDE YAPILACAK EN BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Polis şefi Peter Newsham, yaptığı basın toplantısında şu ana kadar aldıkları bilgilere göre bu akşam yapılması planlan gösterinin Washington şehrinde yapılmış en kalabalık gösterilerinden biri olacağını beklediklerini söyledi.

ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı

1 MİLYON KATILIM BEKLENİYOR

Katılımla ilgili kesin bir sayı veremeyeceğini söyleyen Peter, gösteriye katılımın en az Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Mart 2017'de bir milyon kadının katıldığı gösteri kadar kalabalık olacağını söyledi. Göstericilerin yürüyüşe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı

Dünya Manşet

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