- ABD'de sosisli sandviç yeme yarışması

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde sosisli sandviç yeme yarışması düzenlendi.

ABD'nin New York kentindeki Coney Adası'nda 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sosisli sandviç yeme yarışmasının düzenlendiği bağımsızlık günü kutlamalarında erkekler kategorisinde geçtiğimiz yılın şampiyonu birincilik rekorunu yineledi. Yarışmayı 12'nci kez kazanan Joey Chestnut, 10 dakikada 71 sosisli sandviç yedi. İkinciliği 50 sosisli yiyen Darren Briden kazandı. Üçüncülük koltuğuna ise 47 sandviç yiyen Jeffrey Esper oturdu.

Kadınlar kategorisinin birincisi ise 33 yaşındaki Miki Sudo oldu. Sudo, 10 dakikada 31 sosisli sandviç yiyerek üst üste altıncı kez şampiyon oldu. Yarışmaya Las Vegas'tan katılan Sudo, geçtiğimiz yıl 10 dakikada 37 sosisli sandviç yemişti. 26 sosisli sandviç yiyen Michelle Lesco ise ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Çin doğumlu Li Wei 23 sandviç yiyerek kazandı.

Kaynak: İHA