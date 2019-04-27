ABD'de Sinagoga Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Yaralandı

ABD'nin San Diego kentinde bir sinagogda silahlı saldırı gerçekleştiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde bir sinagogda silahlı saldırı yaşandı. Saldırı hakkında açıklama yapan San Diego Şerifi Bill Gore, olayda yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yanlış bilgi paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunan Gore, "11.30'dan hemen önce Chabad Way'den bir çağrı aldık. Yaralılar var. Bu gelişmekte olan bir durum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Gore daha sonra ise, "Sinagog saldırısında yaralananlar Palomar Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Lütfen hasta mahremiyetine saygılı olalım" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: İHA