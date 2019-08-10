ABD'de silahlı saldırı alarmı sürüyor

10.08.2019 03:30

ABD'nin El Paso ve Dayton kentlerindeki saldırıların ardından Missouri eyaletinde silahlı bir şüpheli yakalandı.Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde silahlı ve zırh giymiş 22 yaşındaki bir kişi, geçtiğimiz günlerde saldırının hedefi olan Walmart'a ait bir mağazada yakalandı.

Amerikan polisi, Kansas City yakınlarındaki Springfield'de yaşanan olay sırasında Dmitriy Andreycheko adlı şüphelinin mağazadan çıkmasının ardından yakalandığını duyurdu. Polis olayda silaha başvurmadığını açıkladı.

Şüphelinin terör tehdidinde bulunma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Polis şüphelinin hedefinde kargaşa çıkarmak olduğunu düşünüyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, şüphelinin sosyal medya hesaplarının inceleme altına alındığı belirtildi.

Missouri, yaşayanların özel bir izin olmadan sokakta silahla gezebilmesine izin veren eyaletler arasında yer alıyor.

Şüphelin hedefi Meksikalılardı

Olay, Teksas'ın El Paso kentinde geçtiğimiz Cumartesi günü 22 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı nedeniyle ABD'de bireysel silahlanma tartışması yaşandığı bir dönemde geldi. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra Ohio'nun Dayton kentinde bir başka saldırı yaşanmış, dokuz kişi yaşamını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da, Perşembe günü El Paso ve Dayton'ı ziyaret ederek mağdur yakınlarına destek olmuştu.

El Paso saldırısına ilişkin ayrıntılar da basınla paylaşıldı. 21 yaşındaki şüphelinin yakalandıktan kısa bir süre sonra hedefinde Meksikalıların olduğu yönünde bir itirafta bulunduğu açıklandı.

El Paso'dan dedektif Adrian Garcia, saldırının hemen ardından aracının durdurulması sonucu yakalanan şüphelinin, "Saldırgan benim" dediğini aktardı. söz konusu saldırıda ölenlerden sekizi Meksika vatandaşıydı. El Paso kenti, ABD'nin Meksika sınırında yer alıyor.

rtr,AP/ ÖA,ET

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