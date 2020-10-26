ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı

ABD'de seçime günler kala Donald Trump destekçileri ile karşıtları arasında arbede yaşandı. New York'ta yaşanan gerginlikte birçok kişi yaralanırken, arbedenin yaşandığı cadde savaş alanına döndü. Polislerin güçlükle müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tüm dünya 3 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine odaklandı. Seçimlere günler kala mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçmenlerine son vaatlerini sıralamaya başladı. İkilinin destekçileri de sokaklara çıkarak kazanmasını istedikleri adayın kampanyasına destek verdi.

New York'un en işlek bölgelerinden biri olan 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde toplanan Trump destekçileri, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

TRUMP'IN BAYRAĞI AÇILDIKTAN SONRA KAVGA ÇIKTI

Trump'ın destekçileri dev bir Trump bayrağı açarken, iki grup arasındaki sözlü başlayan tartışmalar kavgaya döndü. Yaşanan arbedeye müdahale eden polis, iki gruptan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kavgada, birçok göstericinin yaralandığı görüldü.

TRUMP'IN SİYAHİLERE YAKLAŞIMI PROTESTO EDİLMİŞTİ

Mayıs ayında siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren gösterilerde Trump karşıtı gruplar, ABD Başkanının siyahilere yönelik yaklaşımlarını ve açıklamalarını protesto etmişti.