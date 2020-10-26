ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı

26.10.2020 07:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:36
ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı

ABD'de seçime günler kala Donald Trump destekçileri ile karşıtları arasında arbede yaşandı. New York'ta yaşanan gerginlikte birçok kişi yaralanırken, arbedenin yaşandığı cadde savaş alanına döndü. Polislerin güçlükle müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tüm dünya 3 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine odaklandı. Seçimlere günler kala mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçmenlerine son vaatlerini sıralamaya başladı. İkilinin destekçileri de sokaklara çıkarak kazanmasını istedikleri adayın kampanyasına destek verdi.

New York'un en işlek bölgelerinden biri olan 5. Cadde'deki Trump Tower binası önünde toplanan Trump destekçileri, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga

TRUMP'IN BAYRAĞI AÇILDIKTAN SONRA KAVGA ÇIKTI

Trump'ın destekçileri dev bir Trump bayrağı açarken, iki grup arasındaki sözlü başlayan tartışmalar kavgaya döndü. Yaşanan arbedeye müdahale eden polis, iki gruptan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kavgada, birçok göstericinin yaralandığı görüldü.

ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga

TRUMP'IN SİYAHİLERE YAKLAŞIMI PROTESTO EDİLMİŞTİ

Mayıs ayında siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren gösterilerde Trump karşıtı gruplar, ABD Başkanının siyahilere yönelik yaklaşımlarını ve açıklamalarını protesto etmişti.

İlgili Haberler

ABD Başkanı Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı
ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak
ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak
ABD'de Trump ve Biden seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldi
ABD'de Trump ve Biden seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldi
Haber Yorumları (4)
HAHAHHAH: Amerika bitti. Türkiye küllerinden doğdu. Dünya artık bizim. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ABİDİN: beter olsun amerika, kendi dertlerinle öyle bir boğuşku dünya ile müslümanlar ile uğraşacak zaman bulama.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UYANMIŞ TÜRK: ABD''DEKİ SİVİL AYAKLANMAYI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ. DERHAL İNSAN HAKLARININ İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ AKSİ TAKDİRDE YAPTIRIM UYGULAYACAĞIMIZI BİLDİRİRİM :) ACAYİP ENDİŞELİYİM AMA YİYİN BİRBİRİNİZİ ADİLER. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Tisserand Fatih Terim Yücel İldiz Serdar Aziz Burak Yılmaz
Daha Fazla Kız İzmir Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 08:42:05. #1.15#
title