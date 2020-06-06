ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
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ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından boğularak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara katılanlar arasında yeni tip koronavirüse yakalananların bulunduğu belirtildi.

06.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:29

Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorların korktuğu başına geldi. Geçtiğimiz günlerde uzmanların ülkedeki ırkçılık karşıtı protestolarda sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasından dolayı ikinci koronavirüs dalgasının olabileceği uyarılarının ardından bugün ülkeden gelen haberlerde eylemciler arasında koronaya yakalananların olduğu belirtildi. Yetkililer, protestoların salgının tekrar büyümesine neden olmasından kaygı duyuyor.

SALGIN BÜYÜMESE DE VİRÜSE YAKALANANLAR VAR

New York Times'ın haberine göre, şimdiye kadar herhangi bir kentte protestolar nedeniyle salgının yeniden büyüdüğü görülmese de gösterilerde yer alan bazı kişiler virüse yakalandı.

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı

KANSAS'TA MASKESİZ EYLEME KATILAN BİR KİŞİNİN SONUCU POZİTİF

Kansas eyaletinin Lawrence kentinde, geçen hafta sonu protestolara katılan ve maske takmayan bir kişinin dün test sonucu pozitif çıkarken, Georgia'da da Maria Parker isimli bir kişiye Kovid-19 bulaştı.

Parker, test sonucu pozitif olmasına rağmen virüsün belirti göstermediğini belirterek, kendisiyle görüşen kişilerden test yaptırmalarını istedi.

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı

FUTBOLCUYA DA BULAŞTI

Ohio'nun Columbus kentinde 27 Mayıs'ta protestolara katılan bir kişiye Kovid-19 bulaşırken, Oklahoma'da da gösterilere giden bir futbol oyuncusuna maske takması ve gerekli önlemleri almasına rağmen Kovid-19 bulaştı.

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı

VALİ'DEN GÖSTERİYE KATILANLARA TEST TAVSİYESİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların salgınının yayılmasına yol açabileceği endişesini dile getirdi.

New York Valisi Andrew Cuoma başta olmak üzere birçok eyalette yetkililer, gösterilere katılanlardan test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını istemişti.

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

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