ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı
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ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinde, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd için anma töreni düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd için anma töreni düzenlendi. National Action Network'te düzenlenen programda Amerikalı sivil haklar aktivisti ve din adamı Al Sharpton, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve çok sayıda kişi katıldı. Törende katılımcılar, 9 dakika 29 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek bekledi.

ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı
ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı
ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı
ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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