ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıldönümünde anıldı

ABD'nin New York kentinde, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd için anma töreni düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd için anma töreni düzenlendi. National Action Network'te düzenlenen programda Amerikalı sivil haklar aktivisti ve din adamı Al Sharpton, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve çok sayıda kişi katıldı. Törende katılımcılar, 9 dakika 29 saniye boyunca dizlerinin üstüne çökerek bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol