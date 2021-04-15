ABD'de, Kovid-19 aşısı tamamlanan kişilerin virüse yakalanma oranının 100 binde 8 olduğu belirtildi
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ABD'de, Kovid-19 aşısı tamamlanan kişilerin virüse yakalanma oranının 100 binde 8 olduğu belirtildi

ABD'de, Kovid-19 aşısı tamamlanan kişilerin virüse yakalanma oranının 100 binde 8 olduğu belirtildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tamamlanan yaklaşık 66 milyon kişiden 5 bin 800'ünün virüse yakalandığını bildirdi.

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NEW ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tamamlanan yaklaşık 66 milyon kişiden 5 bin 800'ünün virüse yakalandığını bildirdi.

CDC'den yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 aşılamasını tamamlamış ve üstünden en az 2 hafta geçmiş kişilerde görülen "atılım yapan vakalar" adını verdikleri enfekte olma oranının 100 binde 8 olduğu kaydedildi.

Yaş kategorisi bakımından söz konusu vakaların yüzde 40'ının 60 yaş üzeri kişilerde gerçekleştiğine dikkati çekilerek, cinsiyet açısından da yüzde 65 oranında kadınların virüse daha fazla yakalandığı belirtildi.

Yaşlılarda, bünyelerinin aşıya rağmen virüse karşı yeterince bağışıklık sistemi geliştirememesi nedeniyle Kovid-19'a yakalanma riskinin yüksek olabileceği aktarılarak, ayrıca virüsün varyantlarının yüksel viral yoğunluğa maruz kalan kişilerde, aşılamanın getirdiği korumanın sağlanamadığına işaret edildi.

CDC kayıtlarına göre, aşılamadan sonra Kovid-19'a yakalananların yüzde 29'u belirti göstermezken, yüzde 7'sinin ise hastaneye kaldırıldığı ve aşılandıktan sonra virüse yakalanıp hayatını kaybeden kişi sayısının şu ana kadar 74 olduğu bildirildi.

Yetkililer, enfeksiyonu önlemede hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığına vurgu yaparak, bu tür "atılım yapan vakalar"ın şaşırtıcı olmamasının ve aşılamasını tamamlamış kişilerin virüse karşı tedbirlere devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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